Константин Малофеев рассказал, что нужно понять каждому иностранцу о России

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев заявил, что каждый иностранец должен понять, почему на Западе так не любят и боятся России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владимир Путин: Р...
- «Уральские авиали...
- ХЛ Mash: Суд лишил А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым