В Рязанской области за сутки потушили 3 пожара

Один из пожаров произошел в областном центре, еще два - в районах. Представители экстренных служб боролись с возгораниями в Ряжском муниципальном округе и в Кораблинском районе, уточнили представители МЧС.
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