Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем Сталин современной России? Почему мы мечтаем о социальном государстве, но стыдимся СССР?

Зачем Сталин современной России? Почему мы мечтаем о социальном государстве, но стыдимся СССР?

В современной России Сталин стал востребован.  Его образ вышел из сумеречной зоны исторического морока, в который нашу страну погрузил Хрущев еще в 1956 году своим «развенчанием культа личности» и в котором мы пребывали до февраля 2022 года, и вошел в нашу жизнь.

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