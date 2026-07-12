В Phantom Wallet произошел серьезный сбой

Phantom Wallet, один из наиболее широко используемых кошельков самообслуживания в криптопространстве, пострадал от значительного сбоя в обслуживании 11 июля 2026 года, в результате тысячи пользователей не могли получить доступ к своим портфелям в часы пик торговли.
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