В Прикамье на сутки ограничили движение грузовиков по двум трассам

Из-за снегопада нельзя проехать по М-7 «Волга» и Р-242 Пермь — Екатеринбург.Из-за сильного снегопада и низкой видимости на дорогах минтранс Прикамья объявил о временном ограничении движения грузового транспорта на двух ключевых участках дорожной инфраструктуры.