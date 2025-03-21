Суд частично удовлетворил иски родных погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил 11 исков родственников погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».
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