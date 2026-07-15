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Мбаппе не станет лучшим игроком ЧМ-2026, уверены букмекеры. Он был главным фаворитом до полуфинала с Испанией

Килиан Мбаппе перестал быть фаворитом на приз лучшему игроку ЧМ-2026. После поражения от Испании (0:2) в полуфинале мундиаля коэффициент на награду Мбаппе вырос с 2.

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