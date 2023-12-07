Страны G7 запретят импорт российских непромышленных алмазов с 1 января

С 1 марта 2024 ограничат импорт российских алмазов, обработанных в третьих странахВеликобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США запретят импортировать добытые, обработанные или произведенные в России непромышленные алмазы с 1 января 2024 года.