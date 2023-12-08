Новый хоррор Кодзимы «сотрёт границы между играми и фильмами» — первый тизе...

Новый хоррор Кодзимы «сотрёт границы между играми и фильмами» — первый тизер ODСтудия Kojima Productions и гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в рамках церемонии The Game Awards 2023 представили первый тизер своей совместной с Xbox игры на облачных технологиях Microsoft, подтверждённой прошлым летом.