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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый хоррор Кодзимы «сотрёт границы между играми и фильмами» — первый тизе...

Новый хоррор Кодзимы «сотрёт границы между играми и фильмами» — первый тизе...

Новый хоррор Кодзимы «сотрёт границы между играми и фильмами» — первый тизер ODСтудия Kojima Productions и гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в рамках церемонии The Game Awards 2023 представили первый тизер своей совместной с Xbox игры на облачных технологиях Microsoft, подтверждённой прошлым летом.

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