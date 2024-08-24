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В Воронежской области в результате атаки украинских дронов начался пожар и детонация взрывоопасных объектов

В Воронежской области в результате атаки украинских дронов начался пожар и детонация взрывоопасных объектов

В трех поселках введен режим ЧС, эвакуировано около 200 человекПосле атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область власти ввели режим ЧС в трех поселках Острогожского района.

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