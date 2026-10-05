Юрист Соловьев: шансы найти останки семьи Усольцевых крайне малы

Шансов найти останки семьи Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае, через год после их исчезновения крайне мало.
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