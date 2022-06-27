АЧС: интервью по поводу.

В связи с тем, что в мире продолжают регистрироваться случаи африканской чумы свиней (АЧС) - особо опасной вирусной болезни домашних и диких животных, с целью профилактики заноса болезни на территорию нашей страны, в частности, Бобруйского района, напоминаем сельчанам о мерах предупреждения АЧС.
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