АЧС: интервью по поводу.

В связи с тем, что в мире продолжают регистрироваться случаи африканской чумы свиней (АЧС) - особо опасной вирусной болезни домашних и диких животных, с целью профилактики заноса болезни на территорию нашей страны, в частности, Бобруйского района, напоминаем сельчанам о мерах предупреждения АЧС.