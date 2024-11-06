Минюст РФ потребовал прекратить работу "Международной лиги трезвости и здоровья"

Министерство юстиции РФ подало иск против Союза общественных организаций "Международная лига трезвости и здоровья", потребовав у суда исключить сведения о некоммерческой организации из государственного реестра и прекратить ее деятельность на территории страны.
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