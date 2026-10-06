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Татар-информ

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Капризов высказался по поводу решения Овечкина по последнему сезону в НХЛ

Капризов высказался по поводу решения Овечкина по последнему сезону в НХЛ

Фото: nhl.com Российский хоккеист, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как относится к решению форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ по окончании этого сезона.

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