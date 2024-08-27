Минобороны предупредило о возможном применении ВСУ химического оружия

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ Согласно заявлению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, украинские военные готовятся использовать химические боеприпасы для артиллерийских систем западного производства.
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