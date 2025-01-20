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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Высмеять в "Правде"

"Высмеять в "Правде"

Немножко вам про великого "защитника Православия" товарища Сталина. На докладной записке о праздновании русскими людьми Великого Праздника Крещения Господня, он своей новиопской сухой ручонкой написал: "Высмеять в "Правде".

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Комментарии
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Ингерман Ланская
опять врёшь, дура. &quot;столыпинский галстук&quot; как и &quot;потёмкинские деревни&quot; придумали враги России. про &quot;столыпинский галстук&quot; постоянно твердила одна сволочь - вова ульянов. А крестьян , рабочих, инженеров без суда и следствия вешали балВШИвики-камуноиды..... иди щи вари, дура!!
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2 час.
Виталий Бонивур
💯
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35 мин.
Виталий Бонивур
100%
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32 мин.

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