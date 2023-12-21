БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинцам мир не нужен, украинцы рвутся в бой

Украинцам мир не нужен, украинцы рвутся в бой

58 процентов граждан незалежной готовы воевать с Россией даже без помощи Запада Светлана Гомзикова Фото: ТАСС/ Михаил Почуев Материал комментируют: Алексей Кочетков Большинство украинцев выступают за продолжение боевых действий даже при сокращении поддержки со стороны Запада.

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Комментарии
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АИ
Анатолий Ишимбаев
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
На Украине эффективно работают бандеровские пропагандисты. Геббельс говорил : &quot;Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!&quot;
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12 мин.

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