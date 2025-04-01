ЦИК: находящиеся в СИЗО смогут проголосовать на выборах губернаторов в сентябре

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с Федеральной службой исполнения наказаний работают над тем, чтобы находящиеся в следственных изоляторах (СИЗО) получили возможность проголосовать на сентябрьских выборах губернаторов.
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