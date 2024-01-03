Ростислав ИщенкоОбозреватель МИА "Россия сегодня" Киевские политики настолько привыкли не работать, а пиариться, что зачастую своим пиаром сами себе создают проблемы Украинцы ругались, плакали, даже пытались бежать из страны, но, когда их ловили мобилизаторы, безропотно отправлялись на фронт и так же безропотно умирали там, продлевая агонию режима Зеленского и выигрывая для США время и пространство для политического манёвра.