ВС РФ уничтожили на Украине отряд спецназа, состоявший из белорусских наемников Отряд специального назначения «АСП Террор», состоявший из белорусских наемников, ликвидирован российским военными на Украине.
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ВС РФ уничтожили на Украине отряд спецназа, состоявший из белорусских наемников Отряд специального назначения «АСП Террор», состоявший из белорусских наемников, ликвидирован российским военными на Украине.
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