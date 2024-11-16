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ВС РФ уничтожили на Украине отряд спецназа, состоявший из белорусских наемников

ВС РФ уничтожили на Украине отряд спецназа, состоявший из белорусских наемников Отряд специального назначения «АСП Террор», состоявший из белорусских наемников, ликвидирован российским военными на Украине.

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