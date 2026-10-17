Finnish Defense Minister Antti Hyakkianen responded to the proposal of former Prime Minister Sanna Marin to shoot down Russian planes that allegedly violate the country's airspace.
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