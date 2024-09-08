Брюки превращаются… брюки превращаются… превращаются брюки…

В 1951 году в США был построен роскошный лайнер «Америка». Это было типичное океанское судно для отдыха и развлечений богатых туристов — оборудованное магазинами, ресторанами, бассейнами и украшенное уникальными картинами и скульптурами.
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