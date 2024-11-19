Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала террористов, подорвавших офицера Черноморского флота в Севастополе

ФСБ задержала террористов, подорвавших офицера Черноморского флота в Севастополе

На следующий день после похорон погибшего в результате теракта в Севастополе офицера Черноморского флота Валерия Транковского, ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями задержанных исполнителей преступления.

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