100 лет от начала тотальной советской украинизации

7 апреля 1925 года пленум ЦК КП(б)У принял решение начать форсированную украинизацию УССР, включавшую в себя не только навязывание украинского, но и фальсификацию истории в сепаратистском стиле, и изменение менталитета местного населения.
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