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Путин обратился к российским мусульманам

Путин обратился к российским мусульманам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Глава государства отметил, что праздник несет в себе глубокий нравственный и духовный смысл, а также служит объединению людей, сбережению любви, добра и милосердия.

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