Госдума на заседании 22 октября приняла во втором чтении законопроект, который упрощает процедуру получения закрытых сведений о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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