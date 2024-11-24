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Русская весна

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Отбита атака роя дронов на российские регионы

Отбита атака роя дронов на российские регионы

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Для сбития любых дронов ВСУ достаточно иметь цилиндрический латунный патрон от 200-400 гр. свицовой дроби № 2-3 в пемеремешку с со стальными шариками с медным покрытием 4,5 мм в пропорции 50/50.  Такой заряд засыпается в пластиковый контенер если нужен дальний выстрел и ствол по него от 40-50 мм диаметром. Оружие барабанного типа на 6-7 патронов. К такому оружие нужен датчик движения, который определяет наравление движения беспилотника в дневное и ночное время. Такое оружие можно сделать на &quot;коленке&quot; за неделю, а с конструкторском отделом за 2-3 дня и пустить в серию. От такой кучности поражения не уцелеет не один дрон ВСУ.  Так закончится эпоха ударных дронов... и останутся только дроны резведчики. РВСН.
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