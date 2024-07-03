Эдди Джордан о сражении Ферстаппена и Норриса: «Прежде чем выходить на ринг против медведя, ты должен подготовиться»

Джордан высказался о столкновении Ферстаппена и Норриса. Бывший владелец команды «Формулы-1» считает, то одной из причин инцидента на Гран-при Австрии стало то, что Ландо Норрис пока психологически не готов по-настоящему бороться с Максом Ферстаппеном.