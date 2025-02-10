Котёл для ВСУ: новости СВО от 10 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1082-й день спецоперации России на Украине

На 10 февраля 2025 года российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких фронтах, особенно в районах Часова Яра, Покровска, Купянска и Краснолимана, а также отражают украинские атаки и пресекают действия диверсионных групп.
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