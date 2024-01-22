В Саратовской области первыми в «Студенческий десант» записались студенты-юристы из Поволжского кооперативного института

Сотрудники МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области традиционно поддерживают акцию «Студенческий десант», цель которой – информирование молодежи о деятельности полиции и профориентация на службу в органы внутренних дел.
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