Даурен Ермеков по предложении быть спарринг-партнером Косты: «Было чувство, что бразилец может слететь с боя»

Казахстанский боец среднего веса Даурен Ермеков рассказал о том, что ему предлагали войти в лагерь Пауло Косты на время подготовки к бою против Хамзата Чимаева: «Тренер Косты вышел на связь, предложил быть спарринг-партнером перед боем с Чимаевым.