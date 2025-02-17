Пожилую учительницу обвинили в сексе с четырьмя школьниками

ABC: В Австралию учительницу Хельгу Лэм судят за совращение учеников в 1970-х В Австралии идет процесс по гражданскому иску против бывшей учительницы Хельги Лэм, которую обвиняют в совращении нескольких школьников.
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