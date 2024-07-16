Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Захаровском районе

Авария произошла около 15 июля в 22:30 у села Добрые Пчёлы в районе дома № 7 на улице Садовой. По данным ИД "Пресса", один из мотоциклистов решил обогнать автомобиль, поэтому выехал на встречную полосу движения: там передвигался другой мотоциклист.