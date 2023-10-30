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NBC News: Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа зашли в тупик

NBC News: Переговоры об освобождении заложников в секторе Газа зашли в тупик

Переговоры по освобождению некоторых заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, зашли в тупик из-за нежелания Израиля отправить топливо в сектор Газа, а также из-за возражений палестинской группировки гарантировать освобождение большого количества иностранных пленных.

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