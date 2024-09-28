В Ростовской области средства ПВО уничтожили четыре БПЛА

В Азовском районе Ростовской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), детали в Telegram приводит губернатор Василий Голубев.
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