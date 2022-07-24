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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Фрикадельки из фарша — 8 лучших рецептов мясных шариков для супа или горячего

Фрикадельки из фарша, рецепт которых можно выбрать из предложенной ниже подборки, преобразят вкусовые характеристики первого блюда или станут одним из лучших дополнений для картофельного гарнира, к кашам, макаронам, если оформить их с подливкой.

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