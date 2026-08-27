Успенский пост и Успение Богородицы: смысл, традиции и питание в 2026 году

С 14 по 27 августа православные соблюдают Успенский пост, завершающийся 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы — днём, который в 2026 году приходится на пятницу и имеет свои особенности в трапезе.
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