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Царьград

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Успенский пост и Успение Богородицы: смысл, традиции и питание в 2026 году

Успенский пост и Успение Богородицы: смысл, традиции и питание в 2026 году

С 14 по 27 августа православные соблюдают Успенский пост, завершающийся 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы — днём, который в 2026 году приходится на пятницу и имеет свои особенности в трапезе.

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