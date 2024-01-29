В Томской области работает мобильный комплекс «Лаборатория безопасности»

Для обучающихся в школе № 5 города Асино Томской области методисты регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» провели обучающие занятия по безопасному поведению на дороге.
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