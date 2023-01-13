Представлен первый суперкар из Афганистана

©ENTOP Суперкар произведен на базе автомобиля Toyota. Mada 9 создавали в течение пяти лет, над его проектированием трудилась команда из 30 инженеров, в которую входили сотрудники компании ENTOP и Кабульского профессионального технического института.
©ENTOP Суперкар произведен на базе автомобиля Toyota. Mada 9 создавали в течение пяти лет, над его проектированием трудилась команда из 30 инженеров, в которую входили сотрудники компании ENTOP и Кабульского профессионального технического института.
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