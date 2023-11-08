Главная опасность для России в III Мировой войне - тупая прозападная элита, спасающая мёртвый Запад*

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Валерий Викторович Пякин. Вопрос-Ответ от 6 ноября 2023 г.</lj-embed>*США и мертворожденный Европейский Союз были убиты после снятия ночью  25 декабря 1991 года с флагштока в Кремле красного флага распущенного СССР с последующим смертельным отравлением всех систем жизнеобеспечения Запада советскими трофеями.

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