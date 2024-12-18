Эколог — о ЧП на черноморском побережье: обнадёживает фактор низкой температуры

Доцент кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения, эколог Николай Птуха, комментируя разлив нефти на черноморском побережье, отметил, что оптимальным решением сложившейся проблемы является комплексный подход к очистке акватории с использованием механического и химического методов очистки.
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