Политолог назвал врагов России, которые хуже террористов: "С этим надо что-то делать"

Да какого хрена с ними церемониться?! Тем более сейчас в условиях военного времени и все более наглого вмешательства Запада в военные действия нашего государства всех даже не доведших своих гнусных намерений диверсантов террористов и прочих предателей необходимо ставить к "СТЕНКЕ" если хотим положить этому конец!!!

ИМ

Ильдус Мамлеев

Китай не стесняется расстреливать своих преступников, не смотря на весь цивилизованный мир..., и ни чего! А в России, всё "сопли жуют". 15 летнему оболтусу что поджигает релейные шкафы на ж/д дать 35 лет, а у родителей конфисковать всё имущество [за плохое воспитание]. Детей пощаще водить на экскурсии в зоны где сидят малолетние преступники. И народ "сразу" задумается о своём поведении. Как то вот так.