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Царьград

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Политолог назвал врагов России, которые хуже террористов: "С этим надо что-то делать"

Политолог назвал врагов России, которые хуже террористов: "С этим надо что-то делать"

Политолог Андрей Перла назвал врагов России, которые хуже террористов: "С этим надо что-то делать". Он высказался по поводу возможного ужесточения наказаний за диверсии и теракты и указал на нюансы, которые важно учитывать в рамках дискуссии.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Да какого хрена с ними церемониться?! Тем более сейчас в условиях военного времени и все более наглого вмешательства Запада в военные действия нашего государства всех даже не доведших своих гнусных намерений диверсантов террористов и прочих предателей необходимо ставить к &quot;СТЕНКЕ&quot; если хотим положить этому конец!!!
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Китай не стесняется расстреливать своих преступников, не смотря на весь цивилизованный мир..., и ни чего! А в России, всё &quot;сопли жуют&quot;. 15 летнему оболтусу что поджигает релейные шкафы на ж/д дать 35 лет, а у родителей конфисковать всё имущество [за плохое воспитание]. Детей пощаще водить на экскурсии в зоны где сидят малолетние преступники. И народ &quot;сразу&quot; задумается о своём поведении. Как то вот так.
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15 час.

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