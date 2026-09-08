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Царьград

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ГИБДД по Югре: на трассе Сургут - Нижневартовск водитель сбил пешехода

ГИБДД по Югре: на трассе Сургут - Нижневартовск водитель сбил пешехода

В Ханты-Мансийском автономном округе водитель "Газ" совершил наезд на пешехода, 41-летний мужчина скончался на месте.

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