Власти Шурышкарского района ищут подрядчика для строительства тропы здоровья

В Шурышкарском районе ищут подрядчика на строительство тропы здоровья «Юган» — необходимо будет выполнить строительно-монтажные работы, а также благоустроить территорию новой зоны отдыха лавочками, урнами, светильниками.
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