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Нижегородская правда

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Нижегородский театр драмы им. М. Горького открыл 229‑й театральный сезон премьерой спектакля «Уроки любви»

Нижегородский театр драмы им. М. Горького открыл 229‑й театральный сезон премьерой спектакля «Уроки любви»

10 сентября Нижегородский театр драмы имени М. Горького открыл 229‑й театральный сезон премьерой спектакля «Уроки любви» (16+) по произведениям классика французской драматургии XVIII века Пьера Карле де Шамблена де Мариво.

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