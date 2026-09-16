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Царьград

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Поплавская раскритиковала лидера «Зверей» за грубость на концерте

Поплавская раскритиковала лидера «Зверей» за грубость на концерте

Актриса Яна Поплавская подвергла критике лидера группы «Звери», Рому Зверя, за грубость на концерте в «Лужниках».

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