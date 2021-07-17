В Мангистау в Курбан айт будут работать четыре пункта убоя скота

В пресс-службе акима Актау предоставили список убойных цехов, которые будут работать в Курбан айт. Деятельность будут осуществлять: ТОО «Елнар» – вдоль автотрассы «Актау-Жанаозен», рядом с супермаркетом «Нан»; убойный пункт «Нур» – жилой массив «Приозерный», напротив хлебозавода «Магаш нан»; убойный пункт «Берекет» – жилой массив «Приозерный», рядом с пивоварней «Султан» (конечная остановка автобусного маршрута №104»; ТОО «Курык Строй Сервис» – жилой массив «Приозерный», рядом с хлебозаводом «Магаш нан».