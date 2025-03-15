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Парламентская газета

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Бывших военных трудоустроит личный куратор

Бывших военных трудоустроит личный куратор

Минтруд своим приказом утвердил новый стандарт, призванный содействовать приоритетному трудоустройству граждан, завершивших военную службу по мобилизации, контракту или участвовавших в добровольческих формированиях, а также членов их семей.

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