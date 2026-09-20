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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алиса Двоеглазова: «Я заново училась кататься, ходить, заново училась базовым вещам. У меня период пубертата, меняется тело, я привыкаю к новому»

Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова рассказала, что ей пришлось заново учиться «базовым вещам».

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