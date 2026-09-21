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Stock prices up as oil prices slide

The S&P 500 was up 0.6% early on Monday, the Nasdaq Composite climbed 0.9% and the Dow Jones Industrial Average bumped up 0.

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